كتلة الصحفي تدين استهداف الاحتلال للصحفيين شرق خانيونس

أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين على حدود قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم لفعاليات الشباب الثائر شرق خانيونس، ما أدى لإصابة المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بشكل مباشر.

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ودعت الكتلة في بيانها، المؤسسات الدولية والحقوقية لتوجيه الإدانة للاحتلال والعمل على تجريمه أمام المحاكم الجنائية الدولية.

وشددت على تمسكها بالدفاع عن كل الصحفيين، من خلال مواصلة جهودنا مع أحرار العالم من أجل كف يد الاحتلال عنهم، ومحاسبة الاحتلال وقادة كيانه على الجرائم المرتكبة بحقهم.

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ودعت الكتلة، الاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون في ظل أوضاع صعبة في غزة وظروف قاسية بفعل جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم.

وأكدت أن هذا الانتهاك لن يكون عائقاً أمام استمرار نقل الصورة وكشف حقيقة ووجه الاحتلال القبيح، فالصوت لن يُخمد والصورة ستبقى حاضرة في كل ميدان ومواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين