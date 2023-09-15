جبارين: شعبنا سينتفض بكافة الوسائل للدفاع عن الأسرى والمسجد الأقصى

أكد مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين على أن شعبنا الفلسطيني سينتفض بكافة الأدوات والوسائل للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وقال جبارين إننا لن نسلم الأسرى والمسجد الأقصى للاحتلال، وسنعمل حتى زواله عن كامل أرضنا.

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وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لن يترك الاحتلال يسرح ويمرح ويتمادى بانتهاكاته بحقه وحق أسراه.

وأضاف أن أهالي شهداء فلسطين يضربون أروع الأمثلة بالتضحية والفداء في سبيل قضيتنا المباركة، والاعتداء على الأسرى والمسرى سيفجر طاقات الأمة للدفاع عنهما ونصرتهما.

ودعا أبناء شعبنا إلى الوحدة خلف قضية الأسرى ومقاومة الاحتلال بكل الأدوات، مشيرًا إلى أن "بن غفير" يلعب بالنار ويجلب الخراب للكيان الصهيوني.

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وحققت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي انتصارًا جديًدا على السجان، وقررت تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام والتي كان من المقرر الخميس الماضي، بعد تراجع الاحتلال عن قرار تقليص الزيارات.

وتواصل جماعات الهيكل المتطرفة حشد المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية مقررة خلال الشهر الجاري وتمتد إلى منتصف أكتوبر القادم.

وتنطلق اقتحامات المستوطنين في موسم الأعياد اليهودية بعد يومين الأحد الـ 17 من سبتمبر، عبر تنظيم اقتحامات كبيرة للأقصى والبلدة القديمة، وتأدية طقوس تلمودية وتوراتية، ضمن الحرب الدينية على المسجد والمدينة المقدسة.

وتتواصل التحذيرات المقدسية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خلال الأعياد اليهودية المرتقبة.

وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى في هذا الوقت، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد المبارك ومدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم المقدسيين والمرابطين الذين يتعرضون لمضايقات متكررة من جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين