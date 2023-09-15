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حلايقة: الاحتلال ومستوطنوه يسعون لتحويل البلدة القديمة بالخليل لمستوطنة كبيرة

15 سبتمبر 2023 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكّدت النائب في المجلس التشريعي سميرة حلايقة أن المستوطنين لا يملكون الحق في الاستيلاء على المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، لافتةً أن المستوطنين يستغلون الأوضاع الأمنية للسيطرة على منازل الفلسطينيين.

وأوضحت أن المنازل التي يستولي عليها المستوطنون تِباعًا في البلدة القديمة، تقع تحت سيادة الاحتلال، منوهةً أن العديد من المنازل سيطر عليها المستوطنون بالتقادم بعد إخلاء ساكنيها بفعل الاعتداءات المتكررة بحقهم.

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وبيّنت أن المستوطنين وبدعمٍ كامل من حكومة الاحتلال يدّعون مليكة المنازل ويسيطرون عليها، بهدف تحويل البلدة الكبيرة لمستوطنةٍ كبيرةٍ.

واعتبرت أن سيطرة المستوطنين على منازل الفلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي، في إطار سلسلة كبيرة من الاستيلاء على المنازل الفلسطينية منذ عقود، تحت تهديد السلاح والإرهاب.

ولفتت إلى أن الاحتلال والمستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى المنازل المهددة بالاستيلاء، كي لا يصل أصحابها الفلسطينيون إليها في "بيت هداسا" و "تل ارميدة" وغيرها.

ويسيطر المستوطنون بصورةٍ مستمرةٍ على المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة بالخليل، وسط سعي لتهجير المنطقة من أهلها والسيطرة عليها بالكامل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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