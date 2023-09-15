موقف ليفاندوفسكي من الانتقال للدوري السعودي

حدد الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، موقفه من الانتقال لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بعد الأخبار الكثيرة التي ربطته بالانتقال إلى دوري روشن، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.



ورد ليفاندوفسكي في حديث نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، عندما سئل عمّا إذا كان يفكر في الذهاب إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل، قائلًا: "أنا سعيد للغاية في برشلونة، في الفريق، في المدينة، مع عائلتي. كشخص، أنا سعيد".



وأضاف مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق في حديثه قائلاً: "قبل برشلونة كنت مجرد آلة، وهنا أصبحت أكثر إنسانية"، مضيفاً أنه "لم يعد الهداف القاتل ومحطم الأرقام القياسية مع البارسا، كما كان مع البافاري".



وتابع: "قبل جائحة كورونا، كانت فكرة اللعب في الدوري الأمريكي موجودة في ذهني؛ لكن بطريقة ما غيرت رأيي بعد ذلك، وبعد الانضمام للبارسا، من الصعب تخيل الانتقال إلى هناك".



وأردف قائلاً: "من وجهة نظري فإن الشيء الأكثر أهمية في هذه المرحلة من حياتي المهنية هو الاستمتاع بوقتي على أكمل وجه، فتحطيم الأرقام القياسية لم يعد هدفي الرئيسي".



وختم: "أهم شيء الآن هو مساعدة فريقي على الفوز والاستمتاع بالمباريات، هذه هي سنواتي الأخيرة في عالم كرة القدم، سنتان، وربما ثلاث سنوات، فما زلت أرغب في تحقيق النجاح وتسجيل الأهداف، لكنني لست عنيدًا كما كنت من قبل".



جدير بالذكر أن البولندي ليفاندوفسكي استطاع تسجيل هدفين مع برشلونة هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني، منهما هدف من ركلة جزاء، إضافة لصناعة آخر.

المصدر / فلسطين اونلاين