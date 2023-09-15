تألق إسلام سليماني في ظهوره الأول بالدوري البرازيلي

نال الدولي الجزائري إسلام سليماني أعلى تقييم بين زملائه، كما نجح في تقديم أول تمريرة حاسمة خلال أول مباراة يخوضها في البرازيل مع فريقه الجديد كورتيبا أمام ضيفه نادي باهيا التي خسرها بِنتيجة (2-4)، فجر الجمعة ضمن الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى البرازيلي.



وارتدى سليماني القميص رقم 9 لفريق كورتيبا وخاض جميع أطوار المباراة، كما كان صاحب التمريرة الحاسمة لهدف فريقه الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة (90+4) لزميله أندري.



ورغم أنها كانت المواجهة الأولى لسليماني مع فريقه كورتيبا والدوري البرازيلي الذي يكتشفه لأول مرة في مشواره الاحترافي، إلا أنه تمكن من البروز بشكل لافت مع بين لاعبي فريقه، وكان الأفضل بينهم في المباراة، حيث منحته شبكة "سوفاسكور"، 7.7 من عشرة كأعلى تقييم بين لاعبي كورتيبا.



وكان الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري انضم إلى فريق كورتيبا قبل أسابيع قليلة فقط، بعدما تعذر عليه الوصول إلى اتفاق مع فريقه السابق أندرلخت البلجيكي شهر يونيو الماضي، الذي لعب له خلال النصف الثاني من الموسم المنقضي وترك انطباعًا جيدًا بفضل الأهداف الحاسمة التي سجلها.



ولن يجد سليماني صعوبة كبيرة في التواصل مع اللاعبين البرازيليين، كونه يحسن اللغة البرتغالية التي تعلمها عند تجربته الاحترافية الأولى خارج الجزائر مع فريق سبورتينغ لشبونة، والتي كانت ناجحة وقادته للعالمية.



وتعد هذه سادس هزيمة تواليًا يتجرعها فريق كورتيبا في الدوري البرازيلي، جعلته يقبع في المركز الـ20 والأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة فقط بعد خوضه لـ22 مباراة؛ لكنه يمتلك مباراة واحدة مؤجلة.



يجدر الذكر أن نظام الدوري البرازيلي يقضي بهبوط 4 فرق إلى دوري الدرجة الثانية كل موسم، وهو ما يعني أن بقاء نادي كورتيبا في دوري الأضواء البرازيلي صعب جدًا قبل 15 جولة عن انتهائه، علمًا أن نادي بوتافوغو يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة متبوعًا بالوصيف بالميراس برصيد 41 نقطة.