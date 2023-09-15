9 إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة 9 شبان بينهم صحفي بجراح مختلفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

اقرأ أيضا: خلال أسبوع.. شهيد وإصابة 9 مستوطنين في 222 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس



وأصيب المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بقنبلة غاز بيده، خلال تغطيته الصحفية للأحداث شرق محافظة خانيونس، جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشباب الثائر شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصفت المصادر، إصابة أبو عمرة بالمتوسطة وجرى نقله للمشفى لتلقي العلاج.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود مع قطاع غزة، وابل كثيف من الرصاص والغاز المسيل للدموع صوب الشباب الثائر على الحدود.

وتجمع المئات من الشباب الثائر على طول الحدود مع قطاع غزة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

يُشار إلى أن 5 فلسطينيين من الشباب الثائر استشهدوا فيما أصيب آخرون في منطقة ملكة الأربعاء الماضي في تظاهرة أطلق عليها "معركة الدفاع عن الأسرى والمسرى وكسر حصار"، وهم: براء وائل الزرد، محمد عمر قدوم، أحمد عز الدين الجعبري، ناصر رامي نوفل.

المصدر / فلسطين أون لاين