جماهير طولكرم تؤبّن الشهيد المشتبك محمود أبو سعن

نظّم أهالي مدينة طولكرم مهرجان تأبين للمقاوم المشتبك أبو سعن، مساء اليوم الجمعة، بحضورٍ جماهيريٍ كبير.

وهتفت الجماهيرُ المشاركة للشهداءِ والمقاومةِ، مؤكدة على مضيّها في طريق البنادق والرصاص حتى تحرير الأرض من دنس الاحتلال ومستوطنيه.

اقرأ أيضا: محمود أبو سعن.. نجح بالتوجيهي وظفر بالشهادة



وأشاد القيادي في حماس الشيخ نصوح الراميني بتضحياتِ الشهداء الذي قدّموا أرواحهم رخيصة من أجل تحرير البلاد.

وأكد أن المقاومة والحاضنة الشعبية صف واحد مع ذوي الشهداء، ولن يتخلوا عن درب المقاومة مهما كلف ذلك من ثمن.

بدورها، قالت والدة الشهيد "إبراهيم النابلسي" إن الشهداء زرعوا فكرة المقاومة وروّوها بدمائهم الطاهرة، وإن هذه الدماء ستنبت نصرًا وعزًا، رغم كل التآمر والخذلان.

اقرأ أيضا: حماس: شعبنا ماضٍ في ثورته حتى إنهاء الاحتلال



وتابعت "اصبرن يا أمهات الشهداء، فإن الله قد وعدكن بالنصر المبين، وأبناؤكن في جناتٍ ونهر بإذن الله عز وجل".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الرابع من أغسطس الماضي، قد زفت إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد الشاب محمود أبو سعن (18 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال في عملية إعدام من مسافة صفر خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم فجر اليوم الجمعة.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتعازي من عائلة الشهيد التي قضى الاحتلال على فرحتها بنجاح نجلها الشهيد محمود في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ووجهت الحركة التحية لأهلنا الصامدين، والمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم وصد العدوان، وجدّدوا التأكيد بأن عمليات القتل والإعدام والاغتيال المتصاعدة ومخططات تدنيس المسجد الأقصى لن تجلب للعدو أمنًا، مؤكدة أن ثورة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين