فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة

جماهير طولكرم تؤبّن الشهيد المشتبك محمود أبو سعن وتؤكد مواصلة درب المقاومة

خلال أسبوع.. شهيد وإصابة 9 مستوطنين في 222 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

يونايتد وتشلسي يسعيان لوقف النزيف وسيتي لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي

"المجاهدين" تستنكر قيام "الأونروا" بنشر نشرات مخالفة لقيم وتعاليم شعبنا

"غباء مطلق".. مدرب منتخب كوريا الجنوبية يهاجم منتقديه

هنية يعزي عوائل شهداء الشباب الثائر ويشيد بثباتهم وعطائهم

مباراة إنتر وميلان تشعل الدوري الإيطالي مبكراً

حمادة: شعبنا سيواجه أي عدوان على الأقصى بالمقاومة والعمليات النوعية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

خلال أسبوع.. شهيد وإصابة 9 مستوطنين في 222 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

15 سبتمبر 2023 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 9 مستوطنين، بينما استشهد شاب فلسطيني.

وخلال الفترة ما بين ما بين 08-09-2023 حتى 14-09-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 222 عملاً مقاوماً، بينها 24 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخ واستهداف طائرات استطلاع مسيرة.

اقرأ أيضا: حمادة: شعبنا سيواجه أي عدوان على الأقصى بالمقاومة والعمليات النوعية

وأحصى المركز إحراق الشباب الثائر منشآت وآليات عسكرية، وحطموا 9 مركبات ومعدات عسكرية.

ووثق 13 عملية تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ 20 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

اقرأ أيضا: "قاسم": تبني "القسام" لعملية حوارة يرفع مستوى التحدي للاحتلال

وخرجت 3 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واندلعت 84 مواجهة في نقاط متفرقة، ونفذ الشبان 60 عملية إلقاء حجارة.

والشهيد هو الفتى ميلاد منذر الراعي "15عامًا" من مخيم العروب شمالي الخليل، ارتقى متأثرا بإصابته بجراحٍ خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت شمال المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #الضفة #مواجهات #إطلاق نار #عملية حوارة #الشباب الثائر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة