خلال أسبوع.. شهيد وإصابة 9 مستوطنين في 222 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 9 مستوطنين، بينما استشهد شاب فلسطيني.

وخلال الفترة ما بين ما بين 08-09-2023 حتى 14-09-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 222 عملاً مقاوماً، بينها 24 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخ واستهداف طائرات استطلاع مسيرة.

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وأحصى المركز إحراق الشباب الثائر منشآت وآليات عسكرية، وحطموا 9 مركبات ومعدات عسكرية.

ووثق 13 عملية تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ 20 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

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وخرجت 3 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واندلعت 84 مواجهة في نقاط متفرقة، ونفذ الشبان 60 عملية إلقاء حجارة.

والشهيد هو الفتى ميلاد منذر الراعي "15عامًا" من مخيم العروب شمالي الخليل، ارتقى متأثرا بإصابته بجراحٍ خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت شمال المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين