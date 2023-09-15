"المجاهدين" تستنكر قيام "الأونروا" بنشر نشرات مخالفة لقيم وتعاليم شعبنا

استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما أصدره "مكتب الأخلاقيات" التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا، من مستند بعنوان "مدونة قواعد السلوك" يشمل مجموعة من قيم ومبادئ ومعايير السلوك.

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واعتبرت "المجاهدين" في تصريح صحفي، أن ما قامت إدارة "الأونروا" من توزيع نشرات مخالفة لقيمنا وتعاليم ديننا، سلوك خطير على قضيتنا وقيم مجتمعنا وتعاليم ديننا، داعيًة لسحبها فورًا وبشكل عاجل.

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وأشارت إلى أن "الأونروا" وجدت لغوث ورعاية اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨م وليس إفساد أخلاقهم وضرب قيمهم الدينية والوطنية.

وأكدت "المجاهدين" أنها تنظر ببالغ الخطورة لما قامت به "الأونروا"، الأمر الذي يستدعي أن يهب شعبنا الفلسطيني لمواجهة هذا التجاوز الخطير الذي يدق ناقوس الخطر على أبنائنا وعائلاتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين