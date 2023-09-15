هنية يعزي عوائل شهداء الشباب الثائر ويشيد بثباتهم وعطائهم

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، أمس، عوائل شهداء الشباب الثائر الذين ارتقوا في منطقة ملكة يوم الأربعاء الماضي، مشيدًا بثباتهم وتضحياتهم.

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وقال هنية، إن هذه الدماء الطاهرة النقية التي ارتقت في معركة الدفاع عن الأسرى والمسرى وكسر حصار غزة ستظل شاهدًا حيًا على بطولة هؤلاء الشبان الأبطال وأقدامهم وشجاعتهم في مواجهة المحتلين، والذين كان لهم صولات وجولات في مسيرات العودة والإرباك الليلي وقض مضاجع المستوطنين، داعيا الله لهم بالرحمة ومنازل الفردوس من الجنة.

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وأشاد بصمود وصبر هذه العوائل التي تفخر بالشهادة والشهداء سيما أنهم أبناء لقادة ودعاة ومن بيوت نشأت على حب الدعوة والجهاد، ومشدداً أن دماءهم ستظل أمانة في أعناق الرجال وحملة اللواء حتى النصر والتحرير بإذن الله.

وأضاف هنية، أن هذه الكوكبة من الشهداء تزيدنا إصرارًا وثباتًا على حقوقنا كاملة وتؤكد أن شعبنا يخوض معركته الممتدة إلى القدس والضفة وفي كل أماكن تواجده.

المصدر / فلسطين أون لاين