مباراة إنتر وميلان تشعل الدوري الإيطالي مبكراً

تشهد مدينة ميلانو مباراة ديربي نارية مبكرة بين إنتر وجاره اللدود ميلان، الوحيدين اللذين حققا ثلاثة انتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد على ملعب سان سيرو في المرحلة الرابعة.

وكان الملعب التاريخي شهد موقعة أخرى بين طرفين "ديربي ديلاّ مادونينا" في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز إنتر ذهاباً 2-0 وإياباً 1-0، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

وأدت تعاقدات الطرفين صيفاً إلى بداية رائعة لـ"نيراتزوري" و"روسونيري"، فسجّل إنتر 8 أهداف دون أن تهتز شباكه، بفضل الشراكة بين بطل العالم لاوتارو مارتينيس متصدر ترتيب الهدافين (5)، والوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام.

في المقابل، يتألق مع ميلان الثلاثي الجديد الإنكليزي روبن لوفتوس-تشيك من تشلسي وزميله السابق الأميركي كريستيان بوليسيك والهولندي تيجاني رينديرس.

وقال الدولي الأميركي بوليسيك لصحيفة "لا غازينا ديلو سبورت": "بدأنا حقاً بشكل جيّد، وأعرف اننا سنقدّم كل ما نملك"، مصيفا "نأمل في تحقيق السكوديتو (لقب الدوري)، نملك لاعبين جيدين ومزيجاً من الموهبة. بمقدورنا الفوز".

وأصرّ قائد ميلان دافيدي كالابريا على ان فريقه في فورمة أفضل مقارنة مع المواسم السابقة "سيكون تحدياً كبيراً ومباراة لا تحتاج إلى مقدمات. لا نريد سوى الفوز نحن في حالة أفضل من السنوات الماضية".

وتنفس ميلان الصعداء بعد عودة مهاجمه المخضرم أوليفييه جيرو إلى تمارين الخميس، بعد تعرضه لاصابة مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس أوروبا 2024. سيكون أسبوعه حافلاً، مع خوضه الثلاثاء مواجهة صعبة أمام ضيفه نيوكاسل الإنكليزي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر / فلسطين اونلاين