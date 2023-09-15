حماس تُحذّر "الأونروا" من نشر قيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي

استنكرت حرمة حماس، ما أصدره "مكتب الأخلاقيات" التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا، من مستند بعنوان "مدونة قواعد السلوك" يشمل مجموعة من قيم ومبادئ ومعايير السلوك.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي، المستند "سابقة خطيرة"، وقالت: "للأسف الشديد فإن مكتب الأخلاقيات في وكالة الغوث بدلا من دعم قيم الفطرة السليمة واحترام عادات وتقاليد شعبنا وتعاليم ديننا الحنيف، فإنهم يدعون مدرسينا وتلاميذنا لقيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي".

ونبهت الحركة إلى أن وكالة الغوث أُنشئت لرعاية وغوث اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم، وليس لفرض قيم مجتمعات أخرى أو تلويث عقول تلاميذنا بقيم فاسدة.

وحذرت الحركة وكالة الغوث من الاستمرار في هذه الخطوات، وحملتها كامل المسؤولية عن أي تداعيات سلبية لهذه التعليمات، وطالبتها بسحب كل ما تم توزيعه من منشورات مسيئة وعدم تكرار ذلك مطلقاً في المستقبل.

وأضافت الحركة، "نؤكد لإدارة الوكالة بأن شعبنا بكل مكوناته السياسية والمجتمعية والدينية لن يسمح بتمرير هذه المخططات لتمييع قيم المجتمع، ونعتبر أن قيم الفضيلة والعفة التي يتمتع بها شعبنا هي جزء أصيل من معركتنا مع العدو الصهيوني من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين