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الإفراج عن الأسيرين عطا الجبالي ومازن الفايد من مخيم جنين

15 سبتمبر 2023 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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 أفرجت سلطات الاحتلال مساء أمس الخميس عن الأسيرين عطا الجبالي ومازن الفايد من جنين بعد أشهر طويلة في الاعتقال الإداري.

وحظي الأسيران باستقبال حافل من المواطنين في مخيم جنين، فيما هنأتهم حركة حماس بالإفراج عنهم ونيلهم الحرية بعد أشهر طويلة من الاعتقال.

 واعتقل الجبالي لمدة عام ونصف إدارياً، علماً بأنه أمضى في سجون الاحتلال تسع سنوات على عدة فترات.

 المحرر الجبالي الذي يعاني من عدة أمراض بينها السكري والقلب وارتفاع في نسبة الدهون، أكد أن الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى.

ودعا الجبالي لوقفة جادة من كافة المؤسسات والجهات لوقف مجزرة الاعتقال الإداري الذي يمس بحياة الأسرى.

وقال الجبالي إن أعداد الأسرى الإداريين تتزايد، وهو سيف مسلط على الشعب الفلسطيني وقادته ومثقفيه. 

وأضاف أن سجون الاحتلال تلتهم سنوات طويلة من أعمار الأسرى دون أي سبب وأي تهمة، مؤكداً أنه لا يجوز أن يستمر الصمت على الاعتقال الإداري. 

 أما الأسير مازن الفايد الذي اعتقل لمدة 22 شهراً إدارياً، فأكد وجود هجمة مسعورة على الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة في سجن النقب وأقسامه بهدف تفرقة الأسرى.

وقال إن الاحتلال يقوم بعمليات تنكيل مستمرة بحق الأسرى، ويتعمد نقلهم بشكل مستمر بهدف انهاكهم وخاصة القادة داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #جنين

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