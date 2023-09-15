أدى آلاف الموطنين، فجر اليوم الجمعة صلاة الفجر في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وتوافد الآلاف منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى بمدينة القدس بالرغم من الحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال في وجه المصلين.

وحاولت قوات الاحتلال التضييق على القادمين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر ودققت في هوايتهم.

وكانت دعت الهيئات المقدسية لأداء الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

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وتزامنت حشود المصلين بالأقصى مع قيام مستوطنين متطرفين بأداء طقوس تلمودية عند حائط البراق فجر اليوم الجمعة بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

المصدر / فلسطين أون لاين