حميدتي: سنعين سلطة في مناطق سيطرتنا إذا استمرت تحركات البرهان

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي في تسجيل صوتي منسوب إليه إن قواته ستبدأ مشاورات لتشكيل ما سماه سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها ردا على ما وصفها بمحاولات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ادعاء "شرعية زائفة".

وأضاف حميدتي، في التسجيل الذي نشر الخميس بحسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن قيام البرهان بتشكيل حكومة مقرها بورتسودان يعني الاتجاه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد.

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وتابع قائد الدعم السريع أن مواقع الجيش السوداني في الشرق والشمال في متناول يد قواته، وأن بإمكانها دخول مدينة بورتسودان.

وكان البرهان غادر أواخر الشهر الماضي مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم إلى مدينة بورتسودان لإدارة شؤون البلاد من هناك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البرهان حل قوات الدعم السريع، وأكد أن القتال لن ينتهي إلا بالقضاء على ما وصفه بالتمرد.

وفي تسجيل صوتي سابق عقب خروج البرهان من الخرطوم، قال حميدتي إن أي مفاوضات تهدف إلى التسوية يجب أن تقوم على البحث عن حل سياسي شامل.

المصدر / وكالات