إطلاق قنوات واتساب.. إليك كيفية إنشاء قناة بالخطوات!

أطلق مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يوم الأربعاء قنوات واتساب في أكثر من 150 دولة. لمزيد من المعلومات حول ما هي قنوات واتساب وكيفية إنشاء قناة، تابع القراءة.

قال زوكربيرغ في منشور على فيسبوك "بدأنا اليوم في طرح قنوات واتساب على مستوى العالم وإضافة آلاف القنوات الجديدة التي يمكن للأشخاص متابعتها في واتساب، يمكنك العثور على القنوات في علامة التبويب (التحديثات الجديدة)".

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قنوات واتساب هي أداة بث أحادية الاتجاه وتوفر طريقة خاصة لتلقي التحديثات من الأشخاص والمؤسسات التي تهمك، مباشرة من خلال واتساب.

كيفية إنشاء قناة واتساب

افتح تطبيق واتساب على هاتفك، وانتقل إلى علامة التبويب "التحديثات". انقر على علامة الزائد (+) ثم على "قناة جديدة" انقر فوق "البدء" وسيقدم التطبيق بعض المطالبات التي تظهر على الشاشة. أخيرًا، قم بتسمية قناتك، وبذلك تكون قد انتهيت انقر فوق "إنشاء قناة" وسيتم تشغيلها.

يقدم واتساب أيضًا للمستخدم طريقة "لتخصيص" القناة، يمكنك القيام بذلك عن طريق إضافة وصف وأيقونة.

بدأ تطبيق واتساب في طرح الميزة، ولكنها ليست متاحة للجميع بعد.

مميزات قنوات الواتساب

سيتم تقديم القنوات للمستخدمين بناءً على البلد التي يقطنون بها. يمكنهم أيضًا عرض القنوات الجديدة والأكثر نشاطًا وشعبية بناءً على عدد المتابعين.

تم توسيع الميزة الحالية لتشمل قنوات واتساب أيضًا. يمكن للمستخدمين التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية. لن يتم عرض كيفية رد فعلهم على المتابعين الآخرين.

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عندما يقوم المستخدمون بإعادة توجيه تحديث إلى الدردشات أو المجموعات، فإنه سيتضمن رابطًا يعود إلى القناة حتى يتمكن الأشخاص من معرفة المزيد.

تتيح الميزة التي تقدمها الشركة للمستخدمين متابعة القنوات دون مشاركة أرقام هواتفهم مع أي أشخاص جدد ليسوا ضمن جهات الاتصال الخاصة بك.