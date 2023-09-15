طاقم حكام قمة رفح بين الخدمات والشباب

غزة/ مؤمن الكحلوت:

عينت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم الحكم عاهد المصري، لإدارة مباراة القمة بين شباب وخدمات رفح، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي ستجمعهما مساء الجمعة على ملعب رفح البلدي.

ويساعد المصري فى إدارة المباراة الحكمين خالد بدير ومحمد الغول، فى حين كُلف الحكم فايز عمران بمهمة الحكم الرابع، في حين سيكون محمد الشيخ خليل مقيما لطاقم الحكام

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وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، وحضور جماهيري غفير، خاصة أنها تجمع بين أكثر فريقين حصلا على بطولات رسمية في فلسطين.