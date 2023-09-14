سفينتان تركيتان تنقلان فرق إغاثة ومساعدات إلى ليبيا

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أوكاي مميش، إرسال 550 موظفا إغاثيا ونحو 4 أطنان من المساعدات إلى ليبيا على متن سفينتين تابعتين للقوات البحرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الخميس، قبيل انطلاق السفينتين المحملتين بالفرق الإغاثية التركية والمساعدات إلى ليبيا من ميناء ألسنجق في ولاية إزمير غربي تركيا.

وقال مميش إن إدارة الكوارث والطوارئ بدأت بعد كارثة الفيضانات التي ضربت ليبيا الأحد الماضي، التخطيط وتوجيه منظمات البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية.

اقرأ أيضا: غزة.. "الأوقاف" تدعو لإقامة صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا

وأوضح أن تركيا كانت أول دولة تتحرك إلى ليبيا للإغاثة عبر طائرات تابعة لوزارة دفاعها وعلى متنها فرق من خبراء البحث والإنقاذ.

ولفت إلى أن الفرق التركية تواصل أنشطة البحث والإنقاذ في ليبيا حتى اليوم، معربًا عن أمله الوصول إلى المواطنين الليبيين الأحياء وإنقاذهم أو انتشال الجثث لتسليمها إلى الأسر.

وأكد أن أنشطة تركيا تتضمن أيضا تقديم المساعدات اللازمة للناجين من الكارثة في المناطق الليبية المتضررة.

وكشف أن السفينتين التابعتين للقوات البحرية التركية تنطلقان اليوم وعلى متنهما 550 موظفا و42 مركبة و8 زوارق و2250 خيمة و22 ألف بطانية و1750 طردا غذائيا و240 ألف لتر من المياه.

وأشار إلى هناك سفينة ثالثة ستنطلق لاحقا في إطار جهود تركيا حكومة وشعبًا لإغاثة الأشقاء الليبيين.

والأحد، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء.

المصدر / الأناضول