15 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 15 عملاً مقاوماً، بينها 4 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إلى جانب عمليات إطلاق النار الأربع، عملية تفجير عبوات ناسفة، مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة بالضفة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقتي أبو ديس وبدو بمدينة القدس المحتلة، تخللها عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في بلدة بلعين برام الله.

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كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في منطقة "تياسير" بطوباس، ورشق الشبان الثائر قوات الاحتلال بالحجارة.

واستهدف مقاومون جنود الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكرية بعبوات ناسفة، إضافة إلى إطلاق النار صوب قوات الاحتلال في مخيم جنين بشكل متكرر.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، تزامناً مع اندلاع مواجهات شعبية تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى قلقيلية، وبلدة العوجا بأريحا، والتي شهدت أيضاً عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "فيرد يرحو".

وألقى الشبان الثائر الحجارة صوب قوات الاحتلال في مخيم العروب، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بالمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين