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المغرب: انهيار 50 ألف مسكن جراء الزلزال

14 سبتمبر 2023 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
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المغرب: انهيار 50 ألف مسكن جراء الزلزال

أعلن المغرب، الخميس، أن نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أيام مدنا بالمملكة وخلف آلاف القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، خصص لـ"تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز".

وقال البيان إن الدولة ستمنح مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (نحو 3 آلاف دولار) للأسر المتضررة من الزلزال.

وأضاف: "نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة".

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وتابع: "من المقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط).

وحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية، فقد أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و5674 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.​​​​

المصدر / الأناضول
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