"أبل" تطرح أغلى هاتف لها على الإطلاق

قبل 3 أيام، كشفت شركة "أبل" الأميركية عن سلسلة هواتفها الجديدة "آيفون 15"، وكما في السلسلة السابقة "آيفون 14"، جاءت الأنواع الجديدة بكاميرا أفضل قليلا وبطارية أفضل قليلا.

وضمت هواتف "آيفون 15" الجديدة 4 أنواع هي:

"آيفون 15": النموذج الأساسي.

"آيفون 15 بلس": النموذج الأساسي مع شاشة أكبر حجما.

"آيفون 15 برو": النوع الفاخر.

"آيفون 15 برو ماكس": النوع الفاخر ذو الشاشة الكبيرة.

وذكر موقع "جي زد" التقني بأن الهواتف الجديدة ضمت مجموعة كبيرة من التحديثات "الهامشية"، فعلى سبيل المثال، أصبح هناك هاتف "آيفون" بلون زهري.

وتبقى تكلفة هواتف "آيفون 15" مماثلة لأسعار النسخة السابقة "آيفون 14".

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لكن الملاحظ في الهواتف الجديدة من "أبل" أهو أن واحدا منها أصبح الأغلى على الإطلاق في تاريخ الشركة الأميركية، وهو "آيفون برو ماكس" الذي قفز 100 دولار مقارنة مع النسخة السابقة.

وأصبح ثمنه حاليا 1199 دولارا، وفق سعر الشركة المصنّعة، مع الإشارة إلى أن السعر النهائي الذي سيدفعه المستخدم حول العالم يتأثر بعوامل عدة مثل الضرائب والرسوم وحالة السوق وهامش الربح الذي يضعه البائع النهائي.

وقال الموقع التقني إنه هناك نسخة محتملة مطورة من هذا النوع، تحمل العديد من الترقيات مثل الذاكرة التي تصل إلى "تيرابايت"، ويقدر ثمن هذا النوع في حال طرحه بالأسواق عند 1599 دولارا.

المصدر / مواقع إلكترونية