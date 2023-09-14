الصحة بغزة: مرضى الفشل الكلوي أمام خطر يهدد حياتهم

ناشد مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة في قطاع غزة، علاء حلس، كافة الجهات المعنية "بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي جراء النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة لجلسات غسيل الكلى مما يشكل خطراً على حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلاً".

وأوضح حلس، اليوم الخميس، أن "المستودعات المركزية فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات غسيل الكلى من فلاتر وكانيولات دموية وأنابيب دموية".

ولفت حلس، إلى أن "ما يتوفر في أقسام غسيل الكلى بالمستشفيات يكفي 10 أيام فقط على أكثر حد".

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وأوضح أن "الصحة تقدم ما يزيد عن 13 ألف جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي في مستشفياتها شهريا الأمر الذي يتطلب توفير ما يزيد عن 13 ألف فلتر، و13 ألف أنبوب دم و 26 ألف كانيولة دموية شهريا".

ودعا حلس، الجهات ذات العلاقة إلى "التحرك العاجل لتوفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية والتي تعني استمرار الخدمة لهم والإبقاء على حياتهم".

ويعاني قطاع غزة من تردٍ في القطاع الصحي بشكل عام، في ظل حصار مشدد على السكان، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، يفرضه الاحتلال منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في 2006، بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب بيانات رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين