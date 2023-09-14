بريطانيا.. اتحاد النقابات العمالية يؤكد دعمه لمقاطعة الاحتلال ومستوطناته

أصدر اتحاد النقابات العمالية في إنجلترا وويلز، الذي يضم 5.5 مليون عضوا من 48 نقابة، قرارا يؤكد فيه "التزامه بدعم النضال الفلسطيني من أجل الحرية، بما يشمل دعم الحق في المقاطعة".

وشدد القرار، الذي صدر اليوم الخميس، على "وجوب رفض أي محاولة لنزع الشرعية عن النداء الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وحرمان الفلسطينيين من الحق في مناشدة أصحاب الضمائر الحية حول العالم للحصول على الدعم".

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وأعلنت النقابات العمالية في بريطانيا عن دعمها لمقاطعة "إسرائيل"، عبر مقترح قدمته نقابة التعليم الوطنية في مؤتمر النقابات العمالية في ليفربول يدين قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني كما يدعو إلى دعم ائتلاف "الحق في المقاطعة".

وطالب المقترح بمعارضة سياسية لمشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة المناهض للمقاطعة والذي بدأ التدقيق فيه من أجل إقراره، وفي ذلك أشار المقترح إلى أنه "إذا تم تمرير القانون في البرلمان، فإنه سيجعل من الصعب مقاطعة إسرائيل".

وكانت الحكومة البريطانية قد قدمت مشروع قانون في حزيران/ يونيو الماضي، يمنع مؤسسات وهيئات الدولة من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بأيّ شكلٍ كان بدعوى "إثارة التوترات المجتمعية ومعاداة السامية"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء ومنظمات بريطانية داعمة للقضية الفلسطينية.

وبموجب مشروع القانون، ستخضع "مؤسسات الدولة المموّلة من القطاع العام للمساءلة القانونية وستواجه غرامات كبيرة حال استجابتها لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد دول وأقاليم أجنبية"، من ضمنها الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين