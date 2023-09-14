مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية واعتداءات للمستوطنين

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الخليل، تزامناً مع تجدد اعتداءات المستوطنين في نابلس.

ووقعت المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، في ظل تواصل الحالة الثورية والعمليات المقاومة بالضفة الغربية.

وفي سياق متصل اعتدى مستوطنون على ممتلكات زراعية في أراضي الفلسطينيين شمال غرب نابلس، فيما يحاصر جيش الاحتلال بلدة بيت جنوب المدينة لليوم الثالث على التوالي.

وأخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء بمنزل في مسافر يطا جنوب الخليل، وتعود ملكيته للمواطن جبريل محمد العدرة، وتبلغ مساحته 100 متر مربع.

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في غضون ذلك، قررت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية بدءًا من ظهر غداً الجمعة، بذريعة الأعياد اليهودية.

ويستمر إغلاق الاحتلال حتى ليلة السبت- الأحد المقبل، تزامناً مع ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية"، والذي يخطط فيه المستوطنون لتنفيذ اقتحامات واسعة في المسجد الأقصى.

ويتعمد جيش الاحتلال التنغيص على الفلسطينيين، ويصعد من جرائمه بحق شعبنا، ويفرض حصاراً على مناطق عدة بالضفة الغربية، إلى جانب نصب الحواجز العسكرية وإعاقة تنقل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين