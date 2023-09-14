جيش الاحتلال يخطر بـ"وقف العمل" ببناء منزل جنوب الخليل

أخطر جيش الاحتلال، بـ"وقف العمل" في بناء منزل قيد الإنشاء في بلدة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، في تصريح، اليوم الخميس، بأن "قوات الاحتلال داهمت قرية الديرات شرقي بلدة يطا، وسلمت المواطن جبريل محمد العدرة إخطاراً بوقف العمل في بناء منزله بحجة عدم الترخيص".

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وأفادت مصادر محلية بأن "قرار الاحتلال جاء بذريعة أن المنازل مقامة على مناطق مصنفة (ج)".

وقسمت اتفاقية أوسلو، الموقعة عام 1993 بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي "أ" وتخضع لسيطرة إدارية وأمنية فلسطينية، و"ب" وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية بينما تتولى السلطة الأمور الإدارية، "ج" وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 256 عملية هدم، استهدفت 303 منشآت فلسطينية خلال النصف الأول من عام 2023، فضلا عن مصادرة نحو 44 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، وفقا لـهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.





المصدر / فلسطين أون لاين