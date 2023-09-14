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بالصور وفد من "حماس" يعزي ذوي شهداء معركة الدفاع عن الأسرى

14 سبتمبر 2023 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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وفد من "حماس" يعزي ذوي شهداء معركة الدفاع عن الأسرى

قدم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التعازي لذوي شهداء معركة الدفاع عن الأسرى، الذين ارتقوا شرق مدينة غزة أمس.

جاء ذلك خلال جولة، مساء اليوم، للوفد برئاسة رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، على بيوت عزاء الشهداء في قطاع غزة.

وشيَّعت جماهير غفيرة، من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الخميس، الشهداء الخمسة الذين ارتقوا أمس في انفجار قرب السلك الحدودي الفاصل شرق مدينة غزة.

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وحمل المشيّعون الشهداء ناصر نوفل، براء الزرد، محمد قدوم، رائد رمضان، علي عياد، على الأكتاف، مردّدين ورائهم هتافات منددة بجرائم الاحتلال وشعارات مؤيدة للمقاومة.

وانطلقت مراسم التشييع من مشفى الشفاء غرب مدينة غزة نحو منازل الشهداء بغزة ومخيمي النصيرات والبريج.

وارتقى الشهداء الخمسة أمس، وجرح العشرات قرب السلك الحدودي، رفضًا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدًا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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