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"إعلام الأسرى" ينعى شهداء معركة الأسرى بغزة

14 سبتمبر 2023 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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جانب من تشييع شهداء معركة الأسرى

نعى مكتب إعلام الأسرى، شهداء معركة الأسرى، الذين ارتقوا مساء أمس الأربعاء، خلال تظاهرهم قبالة موقع ملكة شرق غزة، نصرة ودعمًا لنضال الأسرى أمام عدوان الاحتلال.

وأكد المكتب، أن تضحيات أبناء شعبنا التي يقدمونها على مذبح الحرية هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى ودحر المحتل عن أرضنا.

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واستشهد مساء أمس خمسة شباب، وأصيب 19 أخراً، جراء انفجار شرق غزة، خلال مشاركتهم في تظاهرة نصرةً للأسرى في سجون الاحتلال.

وشيعت جماهير غفيرة من شعبنا في قطاع غزة اليوم، شهداء معركة الأسرى: محمد قدوم، براء الزرد، ناصر نوفل، رائد رمضان، علي عياد.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شهداء معركة الأسرى

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