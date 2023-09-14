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استهداف متواصل لطلبة الكتلة

مجموعة حقوقية: اعتقال السلطة الطالب أمين عرايشي تعسفي وغير قانوني

14 سبتمبر 2023 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
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أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية، أن اعتقال أجهزة السلطة الطالب أمين عرايشي من أمام حرم الجامعة في جنين، اعتقالٌ تعسفيٌ وخارج إطار القانون.

وأوضحت المجموعة أن جهاز "الوقائي" اعتقل ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية، أمين عرايشي (20 عاماً)، مساء أمس الأربعاء، على خلفية نشاطه النقابي الطلابي.

واستنكرت الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية اعتقال أجهزة السلطة لممثلها فور خروجه من بوابات الجامعة.

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وحمّلت الكتلة إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة المسؤولية الكاملة عن اعتقال عرايشة، والملاحقة المستمرة على خلفية المطالبة بعودتنا لساحات الجامعة.

وطالبت الإدارة بالوقوف عند مسؤولياتها والتدخل للإفراج عن عرايشة؛ بدلاً من وضع العراقيل أمام حقنا الأصيل في ممارسة نشاطاتنا النقابية والوطنية.

وأكدت لطلبتها أننا "ماضون في طريقنا وفي الدفاع عن حقنا الأصيل في ممارسة دورنا النقابي داخل أروقة الجامعة رغم كل الضغوطات الممارسة، وإن ومحاولات ثنينا عن هدفنا من أجل خدمتكم ستتحطم أمام صلابة أبناء الكتلة الإسلامية".

وتواصل أجهزة السلطة، حملات الاعتقال والملاحقة والتعذيب التي تستهدف طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

وتقدّمت مؤسسة الضمير أمس ببلاغ للنائب العام، لفتح تحقيق فوري حول شبهات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها منسق الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس مهند قفيشة لدى جهاز المخابرات العامة في الخليل.

وتعتقل أجهزة السلطة عددا من طلبة جامعة النجاح لليوم الـ5 على التوالي، وهم عمر سلامة ومصعب حنايشة وعمر تركمان.

وتختطف الطالبين في جامعة بيرزيت معتصم تركمان وأسامة عمر لليوم الـ7 على التوالي، والطالب في الجامعة محمد شاكر لليوم الـ8 على التوالي.

ولليوم الـ16 على التوالي، يواصل طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح اعتصامهم رفضاً للاعتداء الذي تعرضوا له من قبل أمن الجامعة خلال محاولتهم الاحتماء بها من الاعتقال السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجامعة العربية الأمريكية #الضفة الغربية #الكتلة الاسلامية #أمين عرايشي

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