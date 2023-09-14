وظيفة شاغرة في شركة زياد مرتجى واخوانه

إعلان توظيف صادر عن شركة زياد مرتجى واخوانه - فرع غزة السرايا تعلن فيه عن حاجتها لمندوبات مبيعات عبر الهاتف للتسويق للحملات و العروض خاص بالإناث فقط، مع العلم بان العمل يكون على نظام العمولة، اضافة لحوافز .

الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدمة:

1- خبرة في مجال التسويق

2- متفرغة بشكل كامل للعمل المكتبي

3- حسنة المظهر والسلوك

4- تحمل ضغط العمل

5- تمتلك مهارات اقناع وترويج

طريقة التسجيل:

- من تجد في نفسها القدرة على العمل التواصل إما بالاتصال أو واتس اب على الرقم التالي:

972592340061+

- العنوان: مدينة غزة - السرايا برج وطن الطابق الأرضي مقابل بنك فلسطين السرايا

- للاستفسار التواصل على رقم 0592340061