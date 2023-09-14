وظيفة شاغرة في شركة زياد مرتجى واخوانه

إعلان توظيف صادر عن شركة زياد مرتجى واخوانه - فرع غزة السرايا تعلن فيه عن حاجتها لمندوبات مبيعات عبر الهاتف للتسويق للحملات و العروض خاص بالإناث فقط، مع العلم بان العمل يكون على نظام العمولة، اضافة لحوافز .
الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدمة:
1- خبرة في مجال التسويق
2- متفرغة بشكل كامل للعمل المكتبي
3- حسنة المظهر والسلوك
4- تحمل ضغط العمل
5- تمتلك مهارات اقناع وترويج
طريقة التسجيل:
- من تجد في نفسها القدرة على العمل التواصل إما بالاتصال أو واتس اب على الرقم التالي:
972592340061+
- العنوان: مدينة غزة - السرايا برج وطن الطابق الأرضي مقابل بنك فلسطين السرايا
- للاستفسار التواصل على رقم 0592340061