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قرش يهاجم امرأة في دهب بمصر ويبتر يدها

14 سبتمبر 2023 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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هاجم قرش في بحر منطقة شاطئ دهب جنوبي مصر، امرأة ما أسفر بتر يدها وإصابتها بجروح.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية، تعرض مواطنة لهجوم سمكة قرش في أحد شواطئ مدينة دهب جنوبي سيناء.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بعد 3 أشهر من افتراس سمكة قرش سائحا روسيا بسواحل مدينة الغردقة.

وقالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، في البيان ذاته، إنه "تم اتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء، إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش".

ووفق البيان، قررت الوزيرة "تشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف، والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش، وتمشيط الشاطئ".

وأشار البيان إلى أن" حالة المواطنة المصابة مستقرة"، دون تفاصيل أكثر.

غير أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن هجوم سمكة القرش على المواطنة المصرية أدى إلى "بتر أحد ذراعيها".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، لقي سائح روسي مصرعه، إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش بأحد شواطئ مدينة الغردقة السياحية شرق مصر، وتم اصطياد السمكة وتحنيطها.

وفي الشهر ذاته، وبعد الحادثة شهدت محافظة البحر الأحمر شرقي مصر، بدء دراسة سلوك أسماك القرش، تمهيدا لتركيب أجهزة رصد بها.

المصدر / وكالات
#مصر #قرش #دهب

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