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بالصور غزة تُشيّع في مواكب مهيبة جثامين شهداء معركة الأسرى

14 سبتمبر 2023 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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تشييع أحد شهداء معركة نصرة الأسرى (تصوير: ياسر فتحي)

شيَّعت جماهير غفيرة، من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الخميس، شهداء نصرة الأسرى والذين ارتقوا أمس في انفجار قرب السلك الحدودي الفاصل شرق مدينة غزة يوم أمس.

وحمل المشيّعون الشهداء ناصر نوفل، براء الزرد، محمد قدوم، رائد رمضان، الشهيد علي عياد، على الأكتاف، مردّدين ورائهم هتافات منددة بجرائم الاحتلال وشعارات مؤيدة للمقاومة.

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وانطلقت مراسم التشييع من مشفى الشفاء غرب مدينة غزة نحو منازل الشهداء بغزة ومخيمي النصيرات والبريج.

وارتقى الشهداء الخمسة أمس، وجرح العشرات قرب السلك الحدودي، رفضًا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدًا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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