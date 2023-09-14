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الاحتلال يحكم أسيرًا جريحًا 20 سنة بتهمة تنفيذ عملية طعن

14 سبتمبر 2023 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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الأسير الجريح نذير دار أحمد

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، اليوم الخميس، بالسجن 20 سنة، على الشاب نذير دار أحمد (19 عامًا) من قرية عبوين شمال رام الله، بتهمة تنفيذ عملية طعن ضد جندي إسرائيلي قبل نحو سنة ونصف السنة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

واتهمت نيابة الاحتلال الأسير أحمد بالوصول للقدس بدون تصريح في الثامن من مايو/ أيار من عام 2022، ومحاولة طعن جندي إسرائيلي أصابه بجروح طفيفة في كتفه، وهو الأمر الذي كانت نفته عائلة الشاب.

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وأطلق أفراد شرطة الاحتلال النار بأكثر من 20 رصاصة على الشاب، ما أدَّى لإصابته بجروح خطيرة، وعرض أكثر من مرة على المحاكم وهو على كرسي متحرّك بفعل حالته الصحية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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