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بعد 5 أيام من طبخها.. وفاة شاب تناول المعكرونة بصلصة الطماطم

14 سبتمبر 2023 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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معكرونة بصلصة الطماطم

تُوفي شاب بلجيكي يبلغ من العمر 20 عامًا، بعد عدة ساعات من تناوله طبق معكرونة بصلصة الطماطم بعد تركها 5 أيام خارج الثلاجة

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الشاب غادر المنزل لممارسة الرياضة، بعد تناول الطعام مباشرة، إلا أنه عاد بعد 30 دقيقة بسبب شعوره بالصداع وآلام البطن والغثيان، وتقيَّأ بعد وصوله لعدة ساعات، ثم أصيب بنوبتين من الإسهال المائي في منتصف الليل قبل أن يغلبه.

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ونوَّهت الصحيفة إلى أن الشاب لم يتناول أي دواء، ولم يشرب شيئًا سوى الماء، وأثبت الفحص الذي أجري له بعد الوفاة، أنه فارق الحياة في الساعة 4 صباحًا، نتيجة تسمّمه غذائيًا ببكتيريا العصوية الشمعية، التي عثر عليها في بقايا وجبة المعكرونة.

المصدر / وكالات
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