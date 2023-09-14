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وظيفة شاغرة في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

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وظيفة شاغرة في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

14 سبتمبر 2023 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات (PCDCR) تعلن فيه عن وظيفة شاغرة وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: كاتب المشاريع والتقارير Projects and reports writer

- الموقع: قطاع غزة

- نوع الوظيفة: دوام جزئي 30 ساعة في الأسبوع

- الدرجة العلمية: شهادة جامعية.

- الخبرة: سنتين على الأقل.

- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن

- التسجيل للوظيفة مفتوح لكلا الجنسين.

الواجبات والمسؤوليات:

- كتابة التقارير الدورية للمركز وتقارير الجهات المانحة ضمن الجدول الزمني المحدد.

- المتابعة مع فريق المشاريع والبرامج لتوفير البيانات اللازمة وكتابة تقارير المشاريع للمانحين باللغة الإنجليزية.

- الإشراف على تلبية متطلبات الجهات المانحة ضمن المشاريع والتقارير المختلفة المقدمة.

- وضع مقترحات المشاريع لجهات التمويل بالتنسيق مع فريق المشاريع والبرامج وتقديمها في المواعيد المحددة.

- المشاركة في تطوير البرامج والمشاريع ضمن التوجهات والخطة الإستراتيجية للمركز.

- تقديم الدعم للمشرف المباشر في تطوير التقارير المؤسسية.

- تمثيل المنظمة في الاجتماعات الفنية والتنسيقية مع الجهات الشريكة والمانحة حسب تعليمات المشرف المباشر.

- المشاركة في لجان العمل الفنية والمؤسسية حسب تعليمات المشرف المباشر وأنظمة العمل في المنظمة.

- كتابة المراسلات مع الجهات المانحة.

- القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس المباشر وتتعلق بطبيعة الوظيفة.

المهارات المطلوبة:

- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز كتابةً ومحادثةً.

- القدرة على استخدام برامج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

- القدرة على العمل تحت الضغط وضمن فريق.

- المعرفة والخبرة السابقة في جمع التبرعات.

- التنظيم والتخطيط والإدارة والتواصل ومهارات التعامل مع الآخرين بشكل فعال.

- فهم عميق للثقافة والعادات الفلسطينية.

- الانفتاح على الثقافات العالمية المختلفة والقدرة على الاستفادة منها.

- فهم الواقع السياسي والاجتماعي الفلسطيني.

طريقة التسجيل :

- يرجى من المتقدمين المهتمين تقديم السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- آخر موعد للتقديم هو يوم الأحد 17/9/2023

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