وظيفة شاغرة في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات

إعلان توظيف صادر عن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات (PCDCR) تعلن فيه عن وظيفة شاغرة وفقاً لما يلي:
- المسمى الوظيفي: كاتب المشاريع والتقارير Projects and reports writer
- الموقع: قطاع غزة
- نوع الوظيفة: دوام جزئي 30 ساعة في الأسبوع
- الدرجة العلمية: شهادة جامعية.
- الخبرة: سنتين على الأقل.
- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن
- التسجيل للوظيفة مفتوح لكلا الجنسين.
الواجبات والمسؤوليات:
- كتابة التقارير الدورية للمركز وتقارير الجهات المانحة ضمن الجدول الزمني المحدد.
- المتابعة مع فريق المشاريع والبرامج لتوفير البيانات اللازمة وكتابة تقارير المشاريع للمانحين باللغة الإنجليزية.
- الإشراف على تلبية متطلبات الجهات المانحة ضمن المشاريع والتقارير المختلفة المقدمة.
- وضع مقترحات المشاريع لجهات التمويل بالتنسيق مع فريق المشاريع والبرامج وتقديمها في المواعيد المحددة.
- المشاركة في تطوير البرامج والمشاريع ضمن التوجهات والخطة الإستراتيجية للمركز.
- تقديم الدعم للمشرف المباشر في تطوير التقارير المؤسسية.
- تمثيل المنظمة في الاجتماعات الفنية والتنسيقية مع الجهات الشريكة والمانحة حسب تعليمات المشرف المباشر.
- المشاركة في لجان العمل الفنية والمؤسسية حسب تعليمات المشرف المباشر وأنظمة العمل في المنظمة.
- كتابة المراسلات مع الجهات المانحة.
- القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس المباشر وتتعلق بطبيعة الوظيفة.
المهارات المطلوبة:
- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز كتابةً ومحادثةً.
- القدرة على استخدام برامج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
- القدرة على العمل تحت الضغط وضمن فريق.
- المعرفة والخبرة السابقة في جمع التبرعات.
- التنظيم والتخطيط والإدارة والتواصل ومهارات التعامل مع الآخرين بشكل فعال.
- فهم عميق للثقافة والعادات الفلسطينية.
- الانفتاح على الثقافات العالمية المختلفة والقدرة على الاستفادة منها.
- فهم الواقع السياسي والاجتماعي الفلسطيني.
طريقة التسجيل :
- يرجى من المتقدمين المهتمين تقديم السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:
- آخر موعد للتقديم هو يوم الأحد 17/9/2023