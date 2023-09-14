الأمن الوقائي يعتقل ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية

اعتقلت جهاز الأمن الوقائي، بالضفة الغربية، اليوم الخميس، ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية، أمين عرايشي (20 عاماً) على خلفية نشاطه النقابي الطلابي، بحسب ما أكدته مجموعة محامون من أجل العدالة.

وأكدت المجموعة في منشور لها على فيسبوك، أن اعتقال الطالب عرايشي من أمام حرم الجامعة في جنين، اعتقالٌ تعسفيٌ وخارج إطار القانون.

وتلاحق أجهزة أمن السلطة في الضفة الطلبة الجامعيين ومنع الأنشطة الطلابية من الكتلة الإسلامية، والفصائل المعارضة لمسار التسوية، وذلك في إطار سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

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كما وتتجاهل كافة المناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وترصد مؤسسات حقوقية اعتقالات شبه يومية واستغاثات لأهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين