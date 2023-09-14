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الإمارات تكشف تفاصيل إحباطها لصفقة مخدرات الأكبر في البلاد

14 سبتمبر 2023 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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أعلنت السلطات الإماراتية، عن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزَّعة في 5 حاويات، موضحة أن قيمتها السوقية تجاوزت الـ3 مليارات درهم.

وأكدت على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسّها في 651 بابًا و432 لوح ديكور، مؤكدة أنه ألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.

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وتقدَّمت السلطات لفريق العمل في مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم في إلقاء القبض على العصابة وإحباط الصفقة والتي تعد الأكبر في البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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