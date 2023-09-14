الأونروا: العنف غير المسبوق يدمّر مخيم عين الحلوة للاجئين

قالت مديرة شؤون "الأونروا" في إقليم لبنان، دوروثي كلاوس، إن العنف غير المسبوق يدمّر مخيم عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأضافت كلاوس في تغريدة نشرتها وكالة الأونروا على صحفتها على فيس بوك اليوم الخميس: يفر السكان دون أي مكان يلجؤون إليه، بسبب الاشتباكات.

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وأكدت أن الأونروا في خضم الأزمة المالية، فإن قدرتها على إعادة الإعمار مجهدة.

وأطلقت كلاوس نداءً عاجلًا لجميع الأطراف: "أوقفوا إطلاق النار وأعطوا الأولوية للسلام".

المصدر / فلسطين أون لاين