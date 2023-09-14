وظائف شاغرة في مستشفى يافا

إعلان توظيف صادر عن جمعية الصلاح الإسلامية – مستشفى يافا يعلن فيه عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة وفقاً لما يلي :

أولاً : وظيفة كاتب

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

1. أن يكون المتقدم للوظيفة ذكراً.

2. أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم سكرتاريا طبية بتقدير 80% على الأقل.

3. يفضل من لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

4. أن يكون المتقدم من سكان دير البلح.

ثانياً: وظيفة فني أشعة

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

1. أن يكون المتقدم /ة حاصلاً على بكالوريوس بتقدير 80% على الأقل.

2. أن يكون المتقدم /ة حاصلاً على شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول من وزارة الصحة.

3. يفضل من لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

4. أن يكون المتقدم/ة من سكان دير البلح.

ثالثاً: وظيفة ممرض

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

1. أن يكون المتقدم /ة حاصلاً على بكالوريوس تمريض بتقدير 80% على الأقل.

2. أن يكون المتقدم /ة حاصلاً على شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول من وزارة الصحة.

3. يفضل من لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

4. أن يكون المتقدم/ة من سكان دير البلح.

رابعاً: وظيفة فني عمليات

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

1. أن يكون المتقدم للوظيفة أنثى.

2. أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس بتقدير 80% على الأقل.

3. أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول من وزارة الصحة.

4. يفضل من لديها خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

5. أن تكون المتقدمة من سكان دير البلح.

القدرات والمهارات الشخصية المطلوبة:

1. القدرة على تحمل ضغوط العمل.

2. القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق.

3. اللباقة وحسن التعامل مع الجمهور.

4. القدرة على تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.

طريقة التسجيل :

- على من يجد في نفسه الكفاءة ولديه الرغبة بالتقدم للوظائف المذكورة الحضور لمكتب مدير شئون الموظفين بمقر الجمعية- دير البلح – دوار الهباش.

- أو من خلال تعبئة طلب وذلك بالضغط ( هنا )

- ينتهي التسجيل للوظائف يوم السبت 16/9/2023 م الساعة الثانية بعد الظهر.

- يشترط بالمتقدم للوظيفة ألا يعمل في وظيفة أخرى.

- سيتم استبعاد أي متقدم مخالف لشروط الإعلان في أي مرحلة من مراحل التسابق.

- سيكون يوم الاثنين 18/9/2023 امتحان تحريري لجميع المتقدمين