الزراعة تحدّد موعد بدء موسم قطف الزيتون في فلسطين

أعلنت وزارة الزراعة، صباح اليوم الخميس، موعد بدء موسم قطف الزيتون في جميع محافظات الوطن.

وقالت الوزارة في بيان، إن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتباراً من 12 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبحسب الزراعة فإنه يجوز لمديريات الزراعة في المحافظات تأخير الموعد المعلن حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة.

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وذكرت أن قطف ثمار الزيتون للكبيس يبدأ اعتبارا من الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما يتم تأخير موعد قطف ثمار الزيتون للصنف النبالي المحسن والأصناف المروية إلى الخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، للحصول على أفضل كمية وأجود نوعية من الزيت.

وبشأن معاصر الزيتون، قالت إنها تبدأ عملها في التاسع من الشهر المقبل، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من كفاءة عملها بعد أخذ الإذن الخاص بالتشغيل من مديريات الزراعة في المحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين