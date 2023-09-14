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ليبيا تعلن عدد قتلى الجالية المصرية جراء العاصفة دانيال

14 سبتمبر 2023 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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من آثار إعصار دانيال شرقي ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، عن عدد غير نهائي، لقتلى الجالية المصرية لديها، جرّاء العاصفة دانيال التي ضرب شرق البلاد.

وشهدت قرية الشريف المصرية، فاجعة كبيرة، عقب وفاة 74 شابا وفقدان العشرات من أبناء القرية نتيجة للعاصفة دانيال في ليبيا.

الأهالي تجمعوا صباح أمس الأربعاء لاستقبال جثامين 74 شابًا من أبنائهم بعد وصولها من مدينة درنة الليبية.

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وانصف الأهالي على جانبي القرية، فيما قامت عربات الإسعاف بنقل الجثامين إلى المقابر في موكب جنائزي مهيب.

وتتراوح أعمار الشباب المصريين الذين قضوا جراء العاصفة دانيال في ليبيا ما بين 18 و30 عاما.

وتعيش القرية المصرية حزنًا عميقًا بعد فقدان العديد من شبابها الذين كانوا يعملون كعمال بناء في ليبيا.

لا تزال ليبيا تحت وقع الصدمة في أعقاب الفيضانات الكارثية التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين ودمرت مدينة درنة في شرق ليبيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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