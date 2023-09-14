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بادعاء رأس السنة العبرية.. الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع

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بادعاء رأس السنة العبرية.. الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع

14 سبتمبر 2023 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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معبر كرم أبو سالم

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر الجمعة، بادعاء حلول رأس السنة العبرية.

وأفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه تقرر الإغلاق، بناء على "تقييم الأوضاع الأمنية"، وتوجيهات المستوى السياسي، يفرض طوق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد المقبل، وذلك تزامنا مع "عيد رأس السنة العبرية".

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وبحسب زعم سلطات الاحتلال "سيسمح بالعبور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، أثناء الإغلاق، رهنًا بموافقة منسّق العمليات الحكومية في المناطق" المحتلة.

ويشمل الإغلاق الذي تفرضه سلطات الاحتلال، معبر "كرم أبو سالم" التجاري، وحاجز بيت حانون ("إيرز") الخاص بحركة الأفراد، شمالي قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #إغلاق معابر غزة #رأس السنة العبربية #إغلاق معابر الضفة

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