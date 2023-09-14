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تخللها مواجهات

قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات في مناطق متفرّقة من الضفة

14 سبتمبر 2023 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرّقة بـ الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت تلك القوات صباحًا، مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت المحرَّر مصطفى حماد، والمحرَّر صامد العتيق، وحبشي دعامسة، ومحمد الأمير.

وفي الخليل، اعتقلت المواطنين مجدي زعاقيق، وبهاء مقبل من بلدة بيت أمَّر شمال المدينة.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال مهند الخربثاوي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

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واقتحمت قوات الاحتلال عدَّة مناطق منها بلدة بيتا في نابلس، وسط مواجهات واشتباكات مسلَّحة، ومداهمة عشرات المنازل.

وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق خلال تلك المواجهات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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