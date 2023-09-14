6 قتلى و20 جريحًا بتجدد الاشتباكات في عين الحلوة

تجددت الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان. وتداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء حول سقوط 6 قتلى و20 جريحا إصابة أحدهم خطرة.

وذكر موقع "روسيا اليوم" إن الرصاص الطائش جراء اشتباكات مخيم عين الحلوة يطال الاحياء السكنية القريبة بمدينة صيدا وأكد أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا في المخيم، وتستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

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وذكر موقع "النشرة" أن الفرق الطبية والجمعيات الأهلية وجهت نداءات للمدنيين دعت فيها إلى عدم التنقل في شوارع المدينة والتزام المنازل خشية من الرصاص الطائش.

وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات إلى 6، وقد نقلوا إلى مستشفى الهمشري في صيدا، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 20 جريحا إصابة أحدهم خطرة".

المصدر / وكالات