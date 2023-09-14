عدوان إسرائيلي على حماة السورية

ذكرت وزارة الدفاع السورية، الليلة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت ضربة جوية استهدفت محافظة حماة السورية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهجوم لم يوقع سوى خسائر مادية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية فقد ذكر مصدر عسكري سوري "أنه في حوالي الساعة 22:40 من مساء 13-9-2023 نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في محيط حماة".

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وأضافت المصدر "أدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

كما أعلنت وكالة الأنباء السورية في وقت سابق عن "استشهاد عسكريين وأصيب ستة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض مواقع دفاعنا الجوي في ريف طرطوس".

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنه "في تمام الساعة: 17.22 من بعد ظهر يوم الأربعاء نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفًا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".

وأضاف المصدر: "العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر / وكالات