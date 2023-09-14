إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 13 فلسطينيًا خلال المواجهات التي أعقبت اقتحام الاحتلال المتكرر لبلدة بيتا.

وأضاف الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي على مركبة الإسعاف في بيتا مما أدى لإصابة ضابط إسعاف بالقدم.

واندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيتا، فيما أطلق الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية تجاه الشبان ومنازل المواطنين في البلدة.

وأظهر مقطع فيديو، إحراق ألية لقوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال برفقة وحدة قصاصي الأثر داهمت عدة أماكن في بلدة بيتا جنوب نابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية.

المصدر / فلسطين أون لاين