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طالبت إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها

الكتلة الإسلامية تستنكر اعتقال أجهزة السلطة ممثلها في الجامعة الأمريكية العربية

13 سبتمبر 2023 . الساعة 23:11 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية تستنكر اعتقال أجهزة السلطة ممثلها في الجامعة الأمريكية العربية

استنكرت الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية اعتقال أجهزة السلطة لممثلها أمين عرايشة فور خروجه من بوابات الجامعة، مساء اليوم الأربعاء.

وحمّلت الكتلة الإسلامية إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة المسؤولية الكاملة عن اعتقال ممثل الكتلة أمين عرايشة، والملاحقة المستمرة على خلفية المطالبة بعودتنا لساحات الجامعة.

وطالبت الإدارة بالوقوف عند مسؤولياتها والتدخل للإفراج عن عرايشة؛ بدلاً من وضع العراقيل أمام حقنا الأصيل في ممارسة نشاطاتنا النقابية والوطنية.

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وأكدت لطلبتها أننا "ماضون في طريقنا وفي الدفاع عن حقنا الأصيل في ممارسة دورنا النقابي داخل أروقة الجامعة رغم كل الضغوطات الممارسة، وإن ومحاولات ثنينا عن هدفنا من أجل خدمتكم ستتحطم أمام صلابة أبناء الكتلة الإسلامية".

واعتقل وقائي السلطة في جنين، اليوم الأربعاء، ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين أمين عرايشة من أمام الجامعة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملات الاعتقال والملاحقة والتعذيب التي تستهدف طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

#الكتلة الإسلامية #أجهزة أمن السلطة #الضفة الغربية #الجامعة الأمريكية العربية

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