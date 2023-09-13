أجهزة السلطة تصعد من عمليات التعذيب بحق طلاب الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملات الاعتقال والملاحقة والتعذيب التي تستهدف طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

واعتقل وقائي السلطة في جنين، اليوم الأربعاء ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين أمين عرايشة من أمام الجامعة.

كذلك اقتحمت أجهزة السلطة منزل منسق الكتلة الإسلامية السابق في جامعة القدس الأسـير ياسين الحلمان في منطقة أبو كتيلة بالخليل، وصادرت رايات حركة حماس المعدة لاستقباله.

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وهددت أجهزة السلطة عائلة الأسير الحلمان أيضًا بالملاحقة في حال رفع أي راية خلال استقباله.

من جانبها حملت عائلة الطالب في جامعة بيرزيت المعتقل لدى وقائي بيتونيا معتصم عرمان، أجهزة السلطة المسؤولية عن سلامته وتعرضه لأي أذى خلال اعتقاله.

وأوضحت والدة عرمان، أن أجهزة السلطة تعمدت اليوم نقله للتحقيق رغم وجود تنسيق مسبق بزياته من قبل مؤسسة لاضمير للاطمئنان على صحته.

بالتزامن مع ذلك تقدّمت مؤسسة الضمير اليوم الأربعاء ببلاغ للنائب العام، لفتح تحقيق فوري حول شبهات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها سق الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس مهند قفيشة لدى جهاز المخابرات العامة في الخليل.

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وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى ظهور علامات على جسد الموقوف تشير إلى تعرضه إلى معاملة قاسية ولاإنسانية تستوجب ليس فقط الايعاز بعلاجه، وإنما فتح تحقيق فوري لمتابعة ادعاءات التعذيب وصولاً إلى محاسبة ومساءلة مرتكبي جريمة التعذيب في حال إثباتها.

ولليوم الـ15 على التوالي، يواصل طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح اعتصامهم رفضاً للاعتداء الذي تعرضوا له من قبل أمن الجامعة خلال محاولتهم الاحتماء بها من الاعتقال السياسي.

ويواصل وقائي السلطة في جنين اعتقال عددا من الطلبة في جامعة النجاح، وهم: عمر سلامة ومصعب حنايشة وإبراهيم تركمان لليوم الـ 4 على التوالي.

ومن طلاب بيرزيت المعتقلين لدى أجهزة السلطة معتصم عرمان وأسامة عمر لليوم الـ 6 على التوالي، ومحمد شاكر لليوم الـ 7على التوالي، ويوسف محمد يوسف حلايقة لليوم ال8.