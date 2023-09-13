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الحركة الأسيرة تنعى شهداء غزة الذين ارتقوا خلال فعاليات اسناد الأسرى

13 سبتمبر 2023 . الساعة 22:47 بتوقيت القدس
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الحركة الأسيرة تنعى شهداء غزة الذين ارتقوا خلال فعاليات اسناد الأسرى

 نعت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة الشهداء الأبرار الذين ارتقوا مساء اليوم شرق مدينة غزة خلال فعاليات الشباب الثائر إسنادًا لإخوانهم الأسرى في سجون الاحتلال،

 وفي بيان لها صدر مساء اليوم الأربعاء، أكدت الحركة الأسيرة أن هذه الدماء الطاهرة ستبقى لعنةً تطارد المحتل حتى زواله عن أرضنا وقدسنا.

 وتقدمت الحركة الأسيرة بالتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال الذين أصيبوا في هذه الفعالية.

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بدورها نعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال الشهداء الأبرار الذين ارتقوا مساء اليوم، خلال تظاهرهم قرب موقع ملكة العسكري شرق غزة، نصرة واسنادًا لنضال الأسرى أمام ظلم وعدوان الاحتلال.

وقالت الهيئة في بيان لها: "أمام هذه التضحيات العظيمة نرفع رؤسنا عاليا فخرا بأبناء شعبنا الذين يقدمون أرواحهم في سبيل تحرير فلسطين وانعتاق أسراهم".

 كما نعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداء غزة الذي ارتقوا منتفضين ضمن فعاليات الشباب الثائر الرافض لاستمرار الظلم والحصار والعدوان المتواصل على الأسرى والمسرى.

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 وأكدت فصائل المقاومة أن الدماء لن تدفع شبابنا الثائر للتراجع أو توقف مسيرة نضال شعبنا نحو تحقيق حريته واستعادة أرضه وحقوقه.

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم استشهاد 5 شبان وإصابة 25 آخرين بجراح مختلفة إثر انفجار خلال فعاليات الشباب الثائر في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

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