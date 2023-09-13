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5 شهداء وإصابات في انفجار شرق غزة

ارتقوا خلال إسنادهم للأسرى

القوى الوطنية والإسلامية تنعى شهداء غزة

13 سبتمبر 2023 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
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نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الشهداء الذين ارتقوا مساء اليوم شرق غزة خلال تظاهرهم ضد قوات الاحتلال، في معركة الدفاع عن الأسرى.

وقالت لجنة المتابعة في بيان صحفي، إن "الشهداء قضوا أثناء فعالية للشباب الثائر إسناداً لإخوانهم الأسرى بسبب انفجار عرضي لعبوة تستخدم في نشاط الإرباك الليلي ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى".

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استشهاد 4 شبان، وإصابة 19 مواطناً جراء انفجار وقع مساء اليوم شرق مدينة غزة.

ولجنة المتابعة، الاحتلال المسئولية الكاملة عن كل قطرة دم فلسطينية تسقط خلال مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى والأسرى والضفة الغربية المحتلة وضد الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وتوجهت بخالص التعازي لشعبنا، داعية ىالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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