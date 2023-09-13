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الاحتلال يمدد عزل الأسير وائل الجاغوب

13 سبتمبر 2023 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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مددت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، العزل الانفرادي للقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير وائل الجاغوب لمدة شهر.

وأفاد مركز حنظلة لشؤون الأسرى، أن الجاغوب يُحتجز في العزل الانفرادي في سجن مجدو منذ التاسع من أغسطس/ آب الماضي، وهو يعاني من مرضٍ مزمن نادر، وبحاجة لمتابعة وعلاج وتغذية خاصة لا تتوفر بشروط العزل".

وتشن إدارة سجون الاحتلال هجمة شرسة على قيادات الجبهة الشعبية، وعلمت على تحويل الأسرى (وائل الجاغوب، نادر صدقة، حكمت عبد الجليل، أحمد العارضة) إلى التحقيق الشهر الماضي، ومن ثم قامت بنقل الجاغوب إلى عزل سجن سلمون.

اعتقل الجاغوب في مايو 2001، وخضع لتحقيق عنيف قبل أن تحكمه سلطات الاحتلال بالمؤبد مدى الحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجبهة الشعبية #الأسير وائل الجاغوب #وائل الجاغوب

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